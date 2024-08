Spacciatori Offrono Droga a Poliziotti in Borghese: Arrestati Due Giovani a Montesilvano

Nel pomeriggio di ieri, a Montesilvano, due giovani di origine straniera sono stati arrestati per spaccio di droga durante un'operazione di controllo straordinario del territorio condotta dalla polizia, in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale. L'episodio si è verificato nella zona compresa tra corso Umberto, via Adige, lungomare Aldo Moro e via Arno, che include anche la pineta di Santa Filomena e un tratto di strada parco.

Gli agenti, in abiti civili, stavano perlustrando l'area quando sono stati avvicinati da un 27enne originario della Repubblica Dominicana, residente a Montesilvano. L'uomo ha offerto loro della droga, conducendoli verso una spiaggia libera e chiedendo loro di attendere l'arrivo di un complice che avrebbe consegnato la sostanza stupefacente. Poco dopo, il giovane ha preso contatti con un 23enne romeno, senza fissa dimora, vicino a una tenda da campeggio montata sulla spiaggia.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti, procedendo a una perquisizione. All'interno di uno zaino custodito nella tenda, sono stati trovati cinque involucri contenenti complessivamente 73,43 grammi di hashish e 16,1 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati sequestrati 80 euro, considerati provento dell'attività illecita.

I due giovani sono stati arrestati sul posto e successivamente trasferiti in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti. L'operazione ha dimostrato l'efficacia delle azioni di controllo del territorio e la collaborazione tra le diverse forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.