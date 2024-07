Spagna Campione d'Europa: Inghilterra Battuta 2-1 in Finale

La Spagna ha conquistato il suo quarto titolo europeo, sconfiggendo l'Inghilterra per 2-1 nella finale di Euro 2024 a Berlino. La squadra di Luis De La Fuente ha dimostrato una superiorità tattica e tecnica che ha prevalso sulla formazione inglese, ancora una volta costretta a rinviare il sogno di una vittoria internazionale.

La Partita

La finale ha visto trionfare il talento e l'organizzazione della Spagna, che ha ottenuto il primo gol al 2° minuto con Nico Williams, abile a sfruttare un assist magistrale di Lamine Yamal. L'Inghilterra ha risposto con un pareggio di Palmer, subentrato al deludente Mainoo, grazie a una combinazione perfetta con Bellingham.

Nonostante una prestazione sottotono delle sue stelle, Kane e Bellingham, l'Inghilterra è riuscita a rimanere in partita fino agli ultimi minuti. Tuttavia, una mossa vincente di De La Fuente ha deciso il match: l'ingresso di Oyarzabal al posto di Morata. A soli quattro minuti dalla fine, Oyarzabal ha segnato il gol della vittoria dopo uno scambio con Cucurella, mettendo la parola fine alle speranze inglesi.

Giocatori e Strategie

La Spagna ha dimostrato una volta di più la sua capacità di adattarsi e innovare, abbandonando in parte il tiki-taka per un gioco più verticale che ha esaltato la velocità di Yamal e Nico Williams, soprannominati le "Ferrari". Anche senza Rodri, uscito per infortunio, la squadra ha mantenuto la sua solidità e determinazione.

Rodri è stato proclamato miglior giocatore del torneo, mentre Lamine Yamal ha ricevuto il premio come miglior giovane, festeggiando nel migliore dei modi il suo 17° compleanno. Per veterani come Carvajal, Nacho e Jesus Navas, questo titolo rappresenta un ulteriore trionfo in una carriera già ricca di successi.

Riflessioni e Prospettive

La vittoria della Spagna non è solo un trionfo sportivo, ma anche una testimonianza del lavoro di squadra e della capacità di sfruttare al meglio il talento individuale. La delusione inglese si aggiunge a una lunga serie di insuccessi internazionali, risalenti al 1966.

Il tecnico Gareth Southgate, pur dimostrando abilità nel portare la squadra spesso vicino al successo, deve ancora trovare il modo di superare l'ultimo ostacolo e conquistare un titolo.

Con questa vittoria, la Spagna succede all'Italia nell'albo d'oro e conferma la sua posizione di élite nel calcio europeo. La festa per i 15.000 tifosi presenti all'Olympiastadion è stata l'apice di un torneo indimenticabile per La Roja.