Spagna, Norvegia e Irlanda Riconoscono lo Stato Palestinese: Reazioni e Ripercussioni

Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno ufficialmente lo Stato palestinese il 28 maggio

Questa mattina, in rapida successione, i premier di Spagna, Norvegia e Irlanda hanno annunciato che i loro Paesi riconosceranno ufficialmente lo Stato palestinese a partire dal 28 maggio. I leader, Jonas Gahr Store (Norvegia), Pedro Sanchez (Spagna) e Simon Harris (Irlanda), hanno sottolineato l'importanza storica di questa decisione. Harris ha dichiarato che si tratta di "un giorno storico e importante" per il suo Paese e per la Palestina.

Pedro Sanchez ha dato l'annuncio durante un'audizione al Congresso, dove ha anche discusso la situazione a Gaza e la controversia riguardante sua moglie, Begona Gomez, coinvolta in un'inchiesta preliminare da parte del Tribunale di Madrid. Durante il suo intervento, Sanchez ha criticato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di mettere in pericolo la soluzione dei 'due Stati' e di non avere un progetto di pace, ma solo di causare "dolore e distruzione" a Gaza. Sanchez ha precisato che il riconoscimento non è contro Israele o il popolo israeliano, né a favore di Hamas, e ha dichiarato di essere pronto ad affrontare le conseguenze derivanti da Tel Aviv.

Il riconoscimento della Palestina è stato concordato all'interno del governo spagnolo tra PSOE e Sumar, riflettendo il sentimento comune dei cittadini spagnoli. Sanchez ha affermato che la decisione è stata presa per pace, coerenza e giustizia. Il premier spagnolo ha inoltre annunciato che il riconoscimento è solo l'inizio e che la pressione sulla comunità internazionale continuerà per raggiungere la soluzione dei 'due Stati'.

La risposta di Israele non si è fatta attendere. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha ordinato il ritorno immediato degli ambasciatori israeliani in Irlanda e Norvegia per consultazioni, denunciando che Irlanda e Norvegia stanno inviando un messaggio che "il terrorismo paga". Katz ha dichiarato che Israele rimarrà determinato a restituire la sicurezza ai suoi cittadini, rimuovendo Hamas e riportando i rapiti. Ha aggiunto che Israele non sarà compiacente con chi mette in pericolo la sua sovranità e sicurezza, annunciando provvedimenti simili anche nei confronti della Spagna.

Attualmente, 140 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono la Palestina. La Svezia è stato l'unico Stato dell'Unione Europea a farlo nel 2014.

Nel frattempo, Hamas ha accolto con favore il riconoscimento, affermando che la "coraggiosa resistenza palestinese" ha spinto Irlanda, Spagna e Norvegia a riconoscere lo Stato palestinese.