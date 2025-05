Spara tre colpi nell'androne dell'ex: arrestato 50enne a Bagnaturo

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver esploso tre colpi di pistola scacciacani nell'androne del condominio della sua ex compagna a Bagnaturo.

Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Bagnaturo, frazione del comune di Popoli Terme, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minaccia aggravata dall'uso dell'arma. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 26 aprile scorso l'uomo si è recato nell'androne del condominio dove risiede la sua ex compagna e ha esploso tre colpi con una pistola scacciacani, urlando e minacciando la donna.

L'episodio ha generato panico tra i residenti, che hanno prontamente allertato i carabinieri. Le indagini, condotte dalla compagnia di Popoli e supportate da testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno portato al sequestro di due pistole scacciacani presso l'abitazione dell'uomo. Inizialmente denunciato a piede libero, il 50enne è stato successivamente arrestato su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara, Mariacarla Sacco, che ha ritenuto sussistenti "gravi indizi di colpevolezza" e ha evidenziato come la "gravità della minaccia metta in pericolo l'incolumità della vittima".

La donna, assistita legalmente, ha denunciato una serie di comportamenti oppressivi e minacciosi da parte dell'ex compagno, che non avrebbe accettato la fine della relazione. L'uomo, difeso dall'avvocato Uberto Di Pillo, ha respinto le accuse, sostenendo di essere stato provocato da una telefonata della figlia di sei anni. Tuttavia, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo che la condotta dell'indagato abbia costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita per timore di ulteriori aggressioni.

L'interrogatorio di garanzia si è tenuto presso il tribunale di Sulmona, dove il legale dell'uomo ha richiesto la concessione degli arresti domiciliari. La decisione del giudice è attesa nei prossimi giorni.

Questo episodio evidenzia ancora una volta la necessità di affrontare con determinazione il problema della violenza domestica e dello stalking, fenomeni che continuano a minacciare la sicurezza e la serenità di molte persone, soprattutto donne, nel nostro Paese.