Sparatoria: Carabiniere sventa fuga di malviventi con colpi d'arma da fuoco

Un tentativo di truffa a danno di una coppia di anziani sfocia in una pericolosa sparatoria in via Settimio Zimarino, con un carabiniere costretto a difendersi."​

Nella mattinata odierna, intorno alle 11:30, si è verificata una sparatoria in via Settimio Zimarino, nel cuore di Chieti. Secondo le prime ricostruzioni, un carabiniere, intento a pattugliare la zona, è stato avvicinato da un'auto sospetta con a bordo alcuni individui. Questi ultimi, probabilmente intenti a mettere a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani, hanno tentato di investire il militare per guadagnarsi la fuga.

Il carabiniere, trovandosi in una situazione di grave pericolo, ha reagito prontamente estraendo la sua pistola e facendo fuoco verso l'auto in fuga. Fortunatamente, l'episodio non ha causato feriti. Le indagini sono in corso per identificare i malviventi coinvolti e fare luce sull'intera vicenda.​

Questo incidente sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza della comunità, spesso esponendosi a situazioni di rischio per proteggere i cittadini.