Sparatoria con finanzieri dopo rapina, un bandito ferito altro in fuga

Sono in corso dalla serata di ieri le ricerche dei rapinatori coinvolti in un conflitto a fuoco con la Guardia di Finanza a Montaquila in provincia di Isernia,

I malviventi dopo aver rapinato un uomo a Roccacinquemiglia, stavano fuggendo lungo la statale 158, quando hanno incontrato un posto di blocco della Guardia di Finanza, i malviventi, si presume fossero in tre, invece di fermarsi hanno cercato di fuggire, da qui è iniziato un inseguimento da parte delle fiamme gialle, che si è concluso con un conflitto a fuoco con i rapinatori.

Il mezzo in fuga ad un certo punto è finito fuori strada, costringendo i malviventi a darsi alla fuga a piedi, e aprire il fuoco contro gli agenti. nel conflitto uno dei banditi è stato ferito, e ora si trova piantonato nell'ospedale molisano, mentre gli altri si sono dileguati nelle campagne.

Alle ricerche stanno collaborando Polizia e Carabinieri.