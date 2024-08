Sparatoria sulla Riviera: Fermato il 28enne, Convalidato il Fermo per Tentato Omicidio

Il gip Giovanni De Renzis ha convalidato il fermo del 28enne accusato di aver sparato davanti a un locale sulla riviera nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Il giovane, che ha esploso diversi colpi di pistola contro un addetto alla sicurezza che aveva negato l’ingresso a una minorenne, è accusato di tentato omicidio. Fortunatamente, nessuno è stato colpito direttamente.

Durante l’udienza, il 28enne, assistito dall’avvocato Roberto Serino, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. “Attendiamo di esaminare il fascicolo in dettaglio,” ha dichiarato l’avvocato Serino, “ma per ora non ci sono dichiarazioni da parte del mio assistito.”

Le indagini proseguono sotto la direzione della squadra mobile, guidata da Gianluca Di Frischia. Gli inquirenti stanno cercando l’arma utilizzata, che potrebbe aver ferito due passanti, e confermano che al momento l’unico indagato è il 28enne. L’ipotesi di un coinvolgimento di un secondo individuo è stata esclusa.