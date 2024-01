Spari in Aria "per Noia" - Giovane Denunciato dai Carabinieri a Cellino

Una serie di colpi di fucile sparati in aria è stata segnalata ai carabinieri di Cellino da un cittadino che ha distintamente udito gli spari in pieno centro paese. Sul posto, i carabinieri hanno identificato un giovane di 21 anni come probabile autore di questa imprudenza.

Il giovane avrebbe ammesso agli uomini dell'Arma di aver sparato "per noia". Il fucile utilizzato, di cui il 21enne possiede regolare licenza da caccia, insieme alle cartucce, è stato sequestrato. Il giovane, colpevole di porto abusivo ed esplosioni pericolose, sarà chiamato a rispondere delle sue azioni.