Sparisce Ciclabile (da 209mila €) per Farci i Parcheggi a Tempo Davanti gli Uffici del Sindaco

La nuova trovata urbanistica fa discutere: parcheggi sopra la pista ciclabile, che a sua volta è stata realizzata sopra la sede stradale originaria. E non finisce qui: qualcuno già suggerisce di aggiungere una fermata dell’autobus.

il Post del consigliere corredato dalla foto dell'articolo:

"SOPRA i parcheggi realizzati SOPRA la pista ciclabile, disegnata SOPRA la originaria sede stradale, ci vedrei bene anche una bella fermata autobus e tanto altro ancora. Si può criticare questa amministrazione su tanti aspetti ma bisogna ammettere che cerca di offrire soluzioni per tutti, se necessario anche una SOPRA l'altra. "

Per dovere di cronaca riportiamo uno stralcio della conferenza stampa tenuta dall'ex assessore Mannetti (della precedente Giunta Biondi) oggi consigliere regionale in surroga del 23 giugno 2021 nella quale descriveva il futuro della "mobilità cittadina":

Mobilità Alternativa: Una Nuova Rete di Sicurezza per Ciclisti e Automobilisti all'Aquila

L'assessore comunale alla Mobilità, Carla Mannetti, ha presentato oggi in conferenza stampa la Rete della mobilità di emergenza (Rme), un progetto volto a tutelare ciclisti e utenti di monopattini, incentivando una mobilità sostenibile e alternativa.

«Non si tratta di una pista ciclabile ma di un corridoio per la mobilità alternativa, uno strumento per sensibilizzare gli automobilisti alla presenza sempre più numerosa di ciclisti. Un modo per tutelare i più deboli, ricordando agli automobilisti che quello spazio è condiviso», ha spiegato Mannetti. La rete, i cui lavori sono appena iniziati, ha suscitato discussione e sorpresa in città, ma anche entusiasmo. La consegna dei lavori, comprensivi di segnaletica a terra e verticale, è prevista per fine luglio, ma i tempi potrebbero accorciarsi.

Alla conferenza stampa erano presenti l’ingegnere Fabrizio De Carolis, mobility manager del Comune dell’Aquila, Sandro Tosone, direttore dei lavori, Davide Signorile dell’azienda Eco Traffic, e Massimiliano Barberio, coordinatore della sicurezza dei lavori.

L'obiettivo della Rme è incentivare l'uso delle due ruote in alternativa all'auto e sensibilizzare gli automobilisti verso chi si muove in bicicletta o in monopattino. «Solo nell’ultimo anno il Comune ha rilasciato ben 1.200 bonus per l’acquisto di bici elettriche, dimostrando una crescente sensibilità verso una mobilità diversa», ha ricordato l'assessore.

Questa rete, attualmente sperimentale, potrebbe diventare definitiva dopo un attento monitoraggio, integrandosi nel Biciplan e nel Pums del Comune dell’Aquila. Il progetto prevede la realizzazione di piste ciclabili turistiche e di collegamento delle varie frazioni con il centro storico per un totale di 90 chilometri. Un ambizioso piano da 20 milioni di euro già in parte finanziato.

Il costo della Rme, pari a 209mila euro, è coperto da un finanziamento statale nato con l’emergenza Covid per favorire interventi rapidi e a basso costo rispetto alle piste ciclabili tradizionali, che costano mediamente 800-900 euro al metro.

La Rete della mobilità di emergenza prevede corsie ciclabili continue ricavate sulla sede stradale, collegando il Terminal di Collemaggio con l’ospedale San Salvatore e il Polo universitario di Coppito, e una rete secondaria che passa attraverso il centro storico collegando il polo scolastico di Colle Sapone. La segnaletica orizzontale è temporanea e in corrispondenza di Via Pasquale Ficara sarà installato un cordolo per delimitare una pista ciclabile esclusiva a doppio senso di marcia.

Barbero e De Carolis hanno sottolineato come questi interventi, già realizzati in altre città come Milano, hanno fortemente ridotto gli incidenti che coinvolgono i ciclisti.