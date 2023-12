Spento l'Eremo di Sant'Onofrio: La Decisione del Parco Maiella Diventa un Richiamo all'Inquinamento

"Animali Protetti, L'Inaspettato Effetto Collaterale delle Luci a LED: Il Dibattito tra Natura e Atmosfera"

L'incanto delle luci a LED sotto l'Eremo di Sant'Onofrio è stato brevemente interrotto dalla decisione del Parco Maiella di spegnerle per rispettare la quiete notturna degli animali. Una mossa ora sostenuta da alcuni cittadini che riconoscono il valore della tutela ambientale.

Il Parco Maiella, con la sua posizione di guardiano della natura, ha sollevato la questione dell'inquinamento luminoso causato dalle luci, sottolineando l'importanza di preservare l'ecosistema locale. L'utilizzo di luci a LED può, infatti, generare un impatto significativo sull'ambiente notturno, disturbando la fauna selvatica e alterando gli equilibri naturali.

La richiesta del Parco Maiella di spegnere le luci pone l'accento sulla necessità di adottare decisioni condivise con le autorità competenti, come il Parco stesso, per evitare problemi di questo genere. Alcuni cittadini, pur riconoscendo l'importanza della tutela degli animali, hanno espresso la necessità di coinvolgere le autorità preposte fin dall'inizio, cercando soluzioni che concilino il rispetto per la natura con l'apprezzamento dell'atmosfera illuminante dell'Eremo di Sant'Onofrio. Un dibattito aperto che evidenzia la delicatezza nel bilanciare la preservazione della natura con l'aspetto culturale e artistico dell'illuminazione pubblica.