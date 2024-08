Spesa Illegale con Carta Rubata: Due Giovani Denunciati e Uno Arrestato per Evasione

Due giovani sono stati denunciati dalla polizia per l’indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione, e uno di loro è stato arrestato per evasione. L’episodio è emerso ieri mattina quando un 55enne, residente in città, ha ricevuto notifiche sul proprio cellulare riguardanti acquisti non autorizzati effettuati con la sua carta di credito.

Dopo aver verificato il proprio estratto conto, l’uomo ha notato spese per circa 110 euro in un negozio di alimentari della città. Allertato da queste anomalie, ha subito contattato le forze dell’ordine. Le pattuglie giunte sul posto hanno trovato una 37enne in possesso delle carte di credito rubate, prelevate nella notte all'interno di una struttura sportiva.

I primi accertamenti hanno rivelato che la donna aveva effettuato gli acquisti insieme a un complice, riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Grazie agli elementi raccolti, gli investigatori sono riusciti a rintracciare il 24enne nel pomeriggio. Il giovane ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta, ma è stato bloccato e arrestato. Dagli accertamenti è emerso che il 24enne era destinatario di una misura di arresti domiciliari non rispettata.

Entrambi i giovani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. Il 24enne, in aggiunta, è stato arrestato per evasione.