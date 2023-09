Spettacolare Recupero: Alpinista Precipita sul Gran Sasso ma Si Salva

Pescara - L'Abruzzo sta assistendo a un ritorno nel tempo mentre i lavori di manutenzione lungo l'autostrada A14 causano notevoli rallentamenti e congestioni del traffico. Gli autotrasportatori, alla luce di questa situazione, stanno optando per la strada costiera, la vecchia e più sgombera Statale 16, non solo per risparmiare tempo ma anche in termini di costi, dato che non prevede pedaggi. È quasi come un viaggio nel passato quando, vent'anni fa, una sollevazione contro i "bisonti" sull'Adriatica...