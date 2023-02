Stabilità meteo sulla Penisola, ma dal week end si cambia con il gran freddo in arrivo da est

FINO A VENERDI' TEMPO IN PREVALENZA STABILE - L'anticiclone delle Azzorre, pur rimanendo centrato sull'ovest Europa, manterrà comunque il tempo in prevalenza stabile sull'Italia fino a venerdì. In questa fase non sarà sempre ovunque soleggiato: un po' di variabilità interesserà l'estremo Sud e le Isole Maggiori, nubi irregolari di tipo medio-basso a tratti su Liguria e versante tirrenico, nonché qualche nevicata da addossamento delle correnti da Nord sulle Alpi di confine, specie alto atesine. Le temperature avranno poco di invernale per quanto riguarda i valori diurni, con massime fino a 12-14°C; punte superiori su versante tirrenico, Sardegna, Sicilia e al Nordovest, dove agiranno a tratti i venti di foehn. Nottetempo chiaramente si potranno avere gelate nelle aree interne riparate dal vento e dove il cielo si manterrà sereno.

NEL WEEKEND ARRIVA ARIA FREDDA DAI BALCANI - Nel corso del weekend l'anticiclone delle Azzorre sbilancerà il proprio baricentro verso Inghilterra e Mar del Nord, pilotando così sull'Italia parte del flusso gelido che dall'Artico dilagherà sull'est Europa fin sulla Grecia. In questa fase il tempo tornerà a vivacizzarsi e le temperature, sabato ancora relativamente miti per il periodo segnatamente su lato tirrenico e Nordovest, subiranno una prima decisa flessione entro domenica. Sarà il preludio ad una fase fredda che ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana.

METEO SABATO - L'aria fredda inizierà a raggiungere il lato adriatico e il Sud peninsulare dove nel corso della giornata avremo una maggiore variabilità con qualche locale fugace precipitazione, in particolare tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica; quota neve in calo fin sotto i 1000m entro sera. Altrove poco da segnalare se non qualche nevicata sulle Alpi di confine (in genere dai 1400-1500m) e un pò di nuvolosità irregolare su Toscana e Isole Maggiori. Temperature in calo specie su lato adriatico e Sud, più deciso dalla sera; ancora relativamente miti altrove. Venti mediamente da Nord-Nordovest, a tratti sostenuti specie al Sud e in particolare su Puglia e comparto ionico.

TENDENZA METEO DOMENICA - L'aria fredda entra in modo più deciso da Est a fine giornata. Variabilità su medio versante Adriatico ed estremo Sud ma ancora con precipitazioni al più sporadiche; qualche fenomeno anche sulla Sardegna. Nel contempo nevicate si addosseranno sulle Alpi di confine, con precipitazioni che in serata tenderanno ad interessare in modo sparso anche Triveneto, Lombardia più orientale ed Emilia Romagna per poi estendersi progressivamente al Centro entro la notte su lunedì. Sempre in nottata qualche rovescio raggiungerà anche il Piemonte sud-occidentale. I fenomeni potranno assumere localmente carattere di rovescio, nevosi inizialmente dai 500-1000m ma in calo fino a quote collinari entro la notte su lunedì, quando il flusso freddo dai Balcani sarà in ulteriore intensificazione. Temperature in generale calo, più sensibile sul versante orientale della Penisola. Venti a tratti forti dai quadranti settentrionali al Sud, specie tra Puglia e lato ionico.