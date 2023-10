Stabilizzazione dei Precari Asl L'Aquila: 80 nuove assunzioni in vista

L'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano Sulmona, nell'ambito delle sue politiche di miglioramento dei servizi ospedalieri, ha dato il via alle procedure di stabilizzazione del personale proveniente dalle cooperative che hanno svolto attività sanitaria e socio-sanitaria per l'Azienda. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti e un segnale di lungimiranza da parte della Giunta Marsilio.

Fino al 50% dei posti disponibili nelle nuove assunzioni sarà riservato ai lavoratori che hanno prestato servizio per l'Asl 1 tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2021, in regime di esternalizzazione. Il Comitato ristretto dei sindaci, guidato dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha accolto positivamente questa procedura di selezione riservata.

Secondo il sindaco Biondi, queste iniziative non solo rappresentano un riconoscimento dell'impegno del personale durante l'emergenza COVID-19, ma anche un passo in avanti verso la valorizzazione delle competenze professionali acquisite. L'Azienda Sanitaria Locale dimostra così di essere tra le prime in Italia a implementare la legge che prevede deroghe alla regola dell'assunzione tramite concorso pubblico.

Queste deroghe consentono la stabilizzazione del personale sanitario che ha lavorato con contratti a tempo determinato presso l'azienda ospedaliera, nonché la possibilità di bandire selezioni per figure professionali dipendenti da cooperative sociali, coinvolte nell'assistenza a pazienti con diverse esigenze, come quelli affetti da patologie psichiatriche, dipendenze patologiche, disabilità, disturbi dello spettro autistico, solo per citarne alcuni.

Il presidente del Comitato ristretto dei sindaci ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, evidenziando l'impegno della Giunta Marsilio e della direzione provinciale nel colmare il deficit di personale sanitario in modo strutturale.

Nei prossimi giorni, l'Azienda Sanitaria Locale pubblicherà i bandi per queste assunzioni, che coinvolgeranno circa 80 nuovi membri del personale, compresi precari dell'Asl 1 e personale internalizzato. Questa iniziativa segna un passo significativo verso il potenziamento del sistema sanitario locale.