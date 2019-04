Stazione e-bike al 'Marina di Pescara'

Inaugurata al porto Turistico di Pescara, durante il salone nautico Sottocosta, una stazione e-bike grazie alla sinergia Camera di Commercio Chieti Pescara, Marina di Pescara e Legambiente Abruzzo. "La collaborazione a 360 gradi con Legambiente si snoda su più fronti - sottolinea il direttore del 'Marina di Pescara' Bruno Santori - dallo sviluppo del cicloturismo come prodotto di vendita di un territorio alla diffusione di nuovi stili di vita". A margine del convegno "Ambiente e mobilità alternativa, come l'informazione genera nuova linfa economica" Francesco Di Filippo, dirigente della Regione Abruzzo e Presidente Assonautica Pescara, ha sottolineato come la comunicazione debba seguire "una duplice via, verso i potenziali visitatori e verso gli operatori economici che per primi dovranno farsi portavoce positivi di una terra" come l'Abruzzo che vanta primati dal punto di vista ciclopedonale: la Bike to coast, la Via verde Costa dei Trabocchi, la Ciclovia Adriatica da Leuca a Trieste.