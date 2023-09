Stellantis Europe Atessa: Nuove Assunzioni in Arrivo, ma Scarse da Melfi

Stellantis, il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo, annuncia ulteriori assunzioni presso lo stabilimento di Atessa. Sebbene fossero state promesse nuove assunzioni anche da Melfi, finora non sono stati rispettati tali impegni.

L'azienda sta continuando ad ampliare il proprio organico nello stabilimento Stellantis Europe di Atessa. Dopo l'annuncio dell'arrivo di 30 lavoratori temporanei, mirati a sostenere la produzione fino al 31 dicembre, ora è previsto l'ingresso di altri 50 operai. La notizia è stata confermata dalla direzione aziendale, insieme all'annuncio di un turno straordinario, Turno A, programmato per sabato 30 settembre.

I 50 nuovi dipendenti saranno assunti con contratti di somministrazione, il che significa che non saranno direttamente impiegati da Stellantis, ma saranno iscritti presso agenzie di lavoro interinale. Questi nuovi ingressi seguiranno la stessa procedura dei 30 lavoratori precedenti, entrando in fabbrica senza indugio. Va notato che circa 70 giovani erano già stati presenti in fabbrica fin dall'inizio dell'estate, selezionati tra i figli dei dipendenti e scelti per sostituire il personale in ferie. In totale, quindi, sono circa 150 i nuovi ingressi nella fabbrica di veicoli commerciali leggeri.

Tuttavia, Stellantis Europe Atessa necessita di una forza lavoro ancora più ampia. L'azienda aveva chiesto di poter utilizzare il personale proveniente da altri stabilimenti, seguendo la pratica interna a Stellantis. In particolare, si erano richiesti 120 lavoratori provenienti dallo stabilimento di Melfi per sostenere l'attività nella Val di Sangro, ma finora nessun dipendente da Melfi è stato trasferito a Atessa.