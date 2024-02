Stellantis: Premio Medio di 2.112 Euro per i Dipendenti

Stellantis registra conti record per il 2023, con un utile netto in aumento del 11%. L'azienda ha annunciato un dividendo in crescita del 16%, fissato a 1,55 euro. I dipendenti italiani di Stellantis riceveranno un premio medio di 2.112 euro, segnando un aumento del 10% rispetto all'anno precedente (1.879 euro).

Il CEO Carlos Tavares ha commentato positivamente l'accordo siglato con i sindacati lo scorso anno, sottolineando l'incremento salariale dell'11% negli ultimi due anni (6,5% nel 2023 e 4,5% a gennaio 2024) e i 600 euro di bonus speciale per gli accordi del 2023.

Il premio sarà erogato ai dipendenti italiani di Stellantis, soggetti al contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl), nel mese di aprile. Questo premio è parte integrante del contratto collettivo di lavoro 2023-2026, legato agli obiettivi di redditività della regione Enlarged Europe e al raggiungimento di specifici indicatori locali.

I dipendenti a cui si applica il ccsl riceveranno un premio pari al 7,2% della retribuzione, corrispondente in media a 1.812 euro lordi, a cui si aggiungerà un riconoscimento straordinario di 300 euro lordi, portando l'erogazione complessiva all'8,5%.

Questo bonus, sottolinea Stellantis, rappresenta il riconoscimento della partecipazione dei dipendenti ai risultati aziendali, misurati attraverso gli indicatori introdotti nel contratto rinnovato lo scorso anno, seguendo il principio del "profit sharing" adottato dall'azienda.