Stoccaggio gas e sismicità: le preoccupazioni del Forum H2O al Ministero

Il Forum H2O ha presentato osservazioni cruciali al Ministero dell'Ambiente riguardo alla proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del 2014, collegata alla proposta della Gas Plus Storage per lo stoccaggio sotterraneo di 157 milioni di metri cubi di gas a San Martino sulla Marrucina. Il Ministero deve valutare la validità di questo decreto, considerando le recenti ricerche sugli impatti ambientali e le attuali condizioni del territorio.

"È significativo notare - evidenzia il Forum H2O - che i tecnici ministeriali abbiano richiamato una recente ricerca riguardante la sismicità potenzialmente indotta da tali attività, esprimendo le stesse preoccupazioni già sollevate da noi attivisti in passato". Le autorità hanno richiesto chiarimenti su vari aspetti, come la qualità dell'aria e il rischio idrogeologico.

Inoltre, il Forum H2O ha fatto presente che il proponente ha presentato una relazione in risposta alle richieste di chiarimento della Commissione VIA riguardo al rischio sismico. Tuttavia, non si tratta di uno studio originale, ma di un’analisi della bibliografia esistente, priva di dati specifici riguardanti il progetto, come le tensioni verticali nell'area della concessione. La questione del rischio sismico è di vitale importanza per la sicurezza della popolazione, poiché comporta potenziali pericoli per la vita umana.

Il Forum H2O sottolinea che vi sono conseguenze irreparabili per i terzi coinvolti. “Di fronte a tali rischi, la relazione si limita a reiterare concetti probabilistici senza escludere scenari allarmanti. Un passaggio particolarmente discutibile della relazione afferma: ‘Se questi fenomeni dovessero avere un effetto, questo modificherebbe il momento di un possibile terremoto, che potrebbe avvenire in un periodo imprecisato.’ È inquietante pensare che un terremoto naturale, previsto per il 2270, potrebbe essere anticipato nel 2031, potenzialmente durante la vita dei cittadini di San Martino sulla Marrucina”.

In aggiunta, il Forum H2O fa notare che la documentazione presentata non risponde a molteplici domande del Ministero riguardo all'aggiornamento dei dati ambientali nell’area, come la qualità dell’acqua e dell’aria. Infine, si osserva che sia il Ministero che l’azienda non menzionano la presenza di un’altra grande opera nelle vicinanze: l’elettrodotto Villanova-Gissi di Terna, realizzato tra il 2014 e il 2016. Questo progetto ha apportato una significativa trasformazione al territorio, avvenuta dopo la pubblicazione del decreto originale, rendendo necessaria una valutazione cumulativa degli effetti dei due progetti.