Storico Incarico al Comune: Maria Rita Carota è il Primo Vice Sindaco Donna di Pescara

Il sindaco Carlo Masci ha annunciato le nuove deleghe del Comune di Pescara, con una novità significativa: Maria Rita Carota è stata nominata vice sindaco, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia del Comune.

Masci ha espresso la sua soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando l'importanza della parità di genere come pratica concreta piuttosto che solo un tema di discussione politica. "È un riconoscimento vero del valore delle donne", ha dichiarato il sindaco, evidenziando l'importanza di mettere in pratica la parità di genere.

Il sindaco ha assegnato le deleghe tenendo conto delle competenze professionali degli assessori e dei loro precedenti incarichi. Inoltre, ha annunciato che i consiglieri comunali di maggioranza riceveranno deleghe-obiettivo per garantire un'azione amministrativa più efficace e un rafforzamento del legame tra il Comune e la città.

Ecco l'elenco delle deleghe assegnate: