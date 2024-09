Strade Provinciali Ortonesi: Lavori di Messa in Sicurezza in Corso e Investimenti Necessari

I progetti di ristrutturazione su alcune strade provinciali nel distretto Ortonese continuano, con un investimento significativo per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Nell'ambito degli sforzi per garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali, sono in atto importanti interventi di ristrutturazione nelle strade provinciali del distretto Ortonese, nella Provincia di Chieti. I lavori, in fase di completamento, sono stati pianificati con un investimento totale di circa 270.000 euro. I progetti principali includono la S.P. 66, nota come "Ripari di Giobbe", dove si sta intervenendo su un tratto di circa 1,5 km con una spesa di 130.000 euro.

Inoltre, la S.P. 50, denominata "Colombo", prevede lavori su un tratto di 700 metri, per un importo di 68.000 euro. Infine, sulla S.P. 27 che attraversa Torre Ciarrapico nel comune di Francavilla al Mare, sono previsti lavori su circa 500 metri, che comprenderanno anche una successiva asfaltatura con un investimento di 70.000 euro.

Il consigliere delegato al distretto 1 Ortonese, Angelo Radica, ha sottolineato l’importanza di questi interventi: "Stiamo proseguendo con il nostro impegno per migliorare la rete stradale provinciale, nonostante i fondi siano assolutamente insufficienti per gestire un patrimonio stradale di circa 1.600 km in totale". Questa affermazione evidenzia le difficoltà finanziarie nel mantenere e migliorare le strade, un tema cruciale per la sicurezza e il benessere della comunità.

I lavori non solo mirano a rendere le strade più sicure per gli utenti, ma sono anche un passo importante per stimolare l’economia locale, facilitando il trasporto e migliorando l’accesso ai servizi. Con il termine di questi interventi, si prevede che il traffico nelle aree interessate migliori significativamente, contribuendo così a una mobilità più fluida.

Le autorità locali sono chiamate a fare di più per garantire che la manutenzione delle strade rimanga una priorità, considerando che la rete stradale è un elemento fondamentale per il sviluppo socio-economico della regione. Il continuo monitoraggio e la pianificazione di nuovi progetti saranno essenziali per affrontare le sfide future e assicurare un’infrastruttura stradale di qualità per i cittadini del distretto Ortonese.