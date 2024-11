Strade e autostrade, cantieri e disagi: ecco cosa sapere per viaggiare senza sorprese

Tra cantieri e chiusure temporanee, i disagi alla circolazione sono all'ordine del giorno: ecco gli aggiornamenti sui tratti critici e le alternative suggerite.

Il ritorno dei lavori stradali sta creando nuovi disagi alla viabilità. Almeno nove cantieri sono attualmente attivi, causando code e rallentamenti significativi. In particolare, sull'A14 Bologna-Taranto, i lavori comportano l'uso di uno scambio di carreggiata con una corsia disponibile, mentre per alcuni interventi si prevede l'apertura temporanea di una corsia extra per agevolare i flussi più intensi.

Sulla rete gestita dalla Strada dei Parchi, che comprende l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo e l'A25 Roma-Torano-Pescara, si registrano diverse interruzioni. In particolare, la tratta Colledara/San Gabriele-Assergi (all'altezza del Traforo del Gran Sasso) resterà chiusa in direzione L'Aquila/Roma dalle ore 22:00 dei giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 25, 26, 27, 28 e 29 novembre fino alle 06:00 del giorno successivo. I veicoli provenienti da Teramo e diretti a Roma dovranno uscire allo svincolo Colledara/San Gabriele e proseguire sulla SS80, dove la presenza di altri cantieri potrebbe causare ulteriori disagi. Si consiglia l'uso della A14 in direzione sud verso Bari per immettersi successivamente sull'A25 e, per chi è diretto a L'Aquila, è consigliata l'uscita a Bussi/Popoli con prosecuzione sulla SS153.

Chiusura a Ortona sulla A14: per consentire le ispezioni e manutenzioni delle barriere di sicurezza, la stazione di Ortona chiuderà dalle 22:00 del 20 novembre alle 05:00 del 21. Le alternative includono Pescara sud per chi viaggia verso Pescara e Lanciano per chi è diretto a Bari o proviene da lì.

Anche l'Anas segnala interventi sulla SS80 del Gran Sasso d'Italia, chiusa tra i chilometri 60.650 e 61.350 fino alle 18:00 del 6 dicembre. Sulla SS656, i lavori al viadotto San Martino limitano il transito ai veicoli con peso inferiore a 7,5 tonnellate. Per chi si muove verso Chieti Scalo o Francavilla, si suggerisce l'uso di via Colonnetta.

Infine, sulla SS16 Costa dei Trabocchi, il traffico è regolato a senso unico alternato per interventi su due ponti vicini alle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, gestiti da semafori automatici.

Rimborsi pedaggi: È attivo il servizio “Cashback con targa” di Autostrade per l'Italia, accessibile tramite l'app Free To X. Il sistema garantisce il rimborso automatico anche a chi paga con carte o contanti per ritardi causati dai cantieri.

Pianificare il viaggio e consultare in anticipo gli aggiornamenti è fondamentale per ridurre il rischio di trovarsi bloccati nel traffico e affrontare il percorso con maggiore serenità.