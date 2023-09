Strangolò la Convivente, Arrestato Dopo 8 Mesi, Ecco Perchè

Dopo otto mesi di indagini, un italiano di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario riguardante la morte della sua convivente, una donna romena di 40 anni. Il tragico episodio si è verificato il 22 gennaio 2023 nella loro abitazione a Spoltore, ma l'uomo aveva inizialmente chiamato i soccorsi e aveva fatto credere che il decesso della compagna fosse avvenuto per cause naturali.

L'ordine di arresto è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara, Giovanni De Rensis, sulla base delle prove raccolte durante le indagini. Inizialmente, la morte sembrava essere dovuta a cause naturali, ma l'autopsia successiva ha rivelato segni evidenti di strangolamento sul collo della vittima, smentendo la versione dell'uomo che sosteneva si trattasse di una morte per malore.

Le indagini hanno inoltre rivelato che la vittima aveva manifestato l'intenzione di interrompere la loro lunga convivenza. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata colta di sorpresa nel sonno e strangolata con il ginocchio o l'avambraccio del presunto assassino. L'arresto è avvenuto dopo mesi di approfondite indagini e analisi delle prove, con il sostegno dei medici legali che hanno confermato la causa della morte come asfissia meccanica violenta da strangolamento.