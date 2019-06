Stroncata dai carabinieri di Popoli, organizzazione dedita ai furti nei cantieri edili della Regione

I carabinieri della Compagnia di Popoli coadiuvati nella fase esecutiva da quelli della Compagnia di Pescara, di Montesilvano e Gioia del Colle, del Nucleo Cinofili di Chieti e del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare (tre in carcere, una agli arresti domiciliari, due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria ed un obbligo di dimora) e altrettanti decreti di perquisizioni nei confronti di DE MARCHI Marco cl. 60, COVITTI Guglielmo cl 53, D’ ALFONSO Giuseppe cl.63, MARZANO Francesco cl. 91 e altri tre indagati ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione.

Le indagini, dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara, Dott. Andrea Papalia, sono state condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia di Popoli a partire dal mese di maggio del 2018, allorquando veniva controllato un soggetto che conduceva un veicolo carico di rame di provenienza illecita. Le successive attività investigative, realizzate con metodi tradizionali e con intercettazioni telefoniche ed ambientali, consentivano di appurare come il soggetto fermato facesse parte di un più ampio sodalizio criminale stabilmente impegnato nella commissione di furti nelle province di Pescara e L’Aquila.

Gli accertamenti effettuati oltre a permettere di definire la struttura organizzativa dell’associazione delineando i ruoli dei singoli componenti, hanno permesso di ricostruire tutta la filiera delle attività criminali individuando anche il centro di ricettazione e smistamento della refurtiva che trovava il suo punto focale in una ditta di stoccaggio di materiali ferrosi di Montesilvano.

I sodali, pescaresi baresi e napoletani, mediante autovetture prese a noleggio, ponevano in essere vere proprie spole dalle imprese derubate alla loro base logistica e da quest’ultima al centro di ricettazione.

Obiettivo privilegiato dell’organizzazione criminale erano cantieri e imprese edili tra i quali figurano la Edilcema di Popoli (furto realizzato in data 23.05.2018 in cui veniva asportato ingente quantitativo di materiale in rame e per edilizia), l’Euredil 2000 Srl di Tocco da Casauria (furti realizzati in data 6 aprile, 7 aprile, 8 aprile, 23 aprile, 5 e 11 maggio 2019 in cui venivano asportati rame e materiale per edilizia) la Prima Srl di Popoli (furto compiuto in data 23 maggio 2018 in cui venivano asportati rame e materiale per edilizia) ed anche la discoteca Bliss di L’Aquila (furti realizzati in data 14 e 27 aprile 2019 in cui venivano asportati ingenti quantitativi di superalcoolici e speciali per attrezzature per illuminazioni).

La refurtiva asportata nei vari furti ammonta a un valore complessivo di circa 100.000 euro.

Nel corso dell’operazione è stato recuperato un veicolo in uso all’associazione, oltre ad un quintale di materiale in rame asportato da una delle ditte depredate, nonché sottoposta a sequestro preventivo la ditta individuata quale punto di ricettazione della refurtiva.