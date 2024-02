Studente Aggredito in Classe: 14enne Finisce in Ospedale Dopo Pestaggio

Un allarme è scattato all'Istituto Tecnico Industriale Luigi di Savoia dopo che un giovane studente di 14 anni è stato brutalmente aggredito in classe. La situazione è diventata violenta quando un compagno di classe insieme a tre ragazzi provenienti dall'esterno hanno preso di mira la vittima, infliggendogli calci e pugni sotto gli occhi di un professore presente.

L'aggressione, avvenuta giovedì scorso intorno alle 13, ha lasciato il ragazzo con lesioni giudicate guaribili in sette giorni, portandolo a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso del Santissima Annunziata. Uno dei responsabili, un sedicenne, è stato già identificato, mentre le indagini sono in corso per chiarire i motivi che hanno scatenato il raid e per individuare gli altri aggressori.

Ciò che rende ancora più preoccupante l'episodio è che tra gli aggressori c'erano anche tre giovani che non frequentavano l'Istituto, ma sono riusciti comunque ad entrare all'interno dell'edificio scolastico. La presenza di un insegnante in classe non è stata sufficiente a fermare l'aggressione, sollevando interrogativi sulla sicurezza all'interno della scuola.

La vicenda ora si dirige verso l'aula di tribunale, mentre la comunità scolastica e le autorità si trovano ad affrontare una situazione che solleva seri interrogativi sulla sicurezza degli studenti all'interno degli istituti educativi.