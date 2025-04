Studentessa americana muore a Roma dopo aver consumato un panino: shock anafilattico fatale

Tragedia nel quartiere Pigneto: giovane di 21 anni deceduta per reazione allergica dopo aver mangiato un panino con le amiche

Una studentessa americana di 21 anni ha perso la vita mercoledì pomeriggio a Roma, in seguito a uno shock anafilattico avvenuto dopo aver consumato un panino in un ristorante del quartiere Pigneto. La giovane, in compagnia di alcune amiche, si trovava davanti a un centro per studenti partecipanti a programmi Erasmus quando, subito dopo aver ingerito il cibo, ha manifestato un grave malore e si è accasciata al suolo.

Le amiche presenti hanno immediatamente cercato di prestarle soccorso, somministrandole una dose di Bentelan, un farmaco corticosteroide utilizzato per reazioni allergiche. Nonostante ciò, le condizioni della giovane sono peggiorate rapidamente. All'arrivo del personale sanitario del 118, sono state effettuate manovre di rianimazione per circa trenta minuti, purtroppo senza successo. ​

Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa potrebbe non aver informato il personale del ristorante delle sue allergie alimentari, forse a causa di una barriera linguistica, dato che non parlava italiano. Questo dettaglio è emerso dalle dichiarazioni del titolare dell'esercizio commerciale.

Questo tragico evento solleva nuovamente l'attenzione sull'importanza della comunicazione delle allergie alimentari e sulla necessità che gli esercizi di ristorazione siano adeguatamente preparati a gestire situazioni di emergenza legate a reazioni allergiche. Inoltre, sottolinea l'importanza di una maggiore consapevolezza e formazione sia per il personale dei locali sia per i clienti, specialmente in contesti internazionali dove le barriere linguistiche possono rappresentare un ostacolo significativo.