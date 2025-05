Studenti aquilani conquistano Roma con un rap sui Longobardi

La classe 1ªI dell'Istituto Comprensivo Carducci de L'Aquila si distingue nel concorso nazionale “Penna e Spatha” con un racconto rap originale e creativo.

Nel cuore di Roma, nella suggestiva Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si è svolta la premiazione del concorso letterario nazionale “Penna e Spatha. Esercizi di scrittura creativa”, ideato per avvicinare gli studenti alla storia dei Longobardi attraverso la scrittura narrativa. Tra i protagonisti, grande soddisfazione per la classe 1ªI dell’Istituto Comprensivo Carducci de L’Aquila, che ha conquistato il terzo posto nazionale nella categoria delle scuole secondarie di primo grado, grazie a un racconto in forma di rap capace di fondere fantasia, ritmo e approfondimento storico.

L'opera, dal titolo emblematico “RAP”, ha rappresentato un’interpretazione moderna e coinvolgente del mondo longobardo, mettendo in risalto non solo la padronanza del linguaggio da parte dei ragazzi, ma anche la loro capacità di attualizzare i contenuti storici. Un plauso particolare va agli studenti Iuliano, Ciuffetelli, Di Giacomantonio e Rapiti, autori principali del testo, che hanno saputo distinguersi per originalità e creatività.

Fondamentale il supporto delle docenti Olivieri e Di Fabio, che hanno accompagnato e coadiuvato i ragazzi durante tutto il percorso progettuale. Il loro ruolo è stato determinante per la riuscita dell’elaborato, fornendo un’importante guida sia nella fase di ricerca che in quella di composizione creativa.

Il concorso è stato promosso dall’Associazione Italia Langobardorum, in collaborazione con Dire Fare Insegnare e con il sostegno della Fondazione Euducation. Obiettivo dell'iniziativa era stimolare negli studenti la riflessione e l'immaginazione partendo dagli straordinari scenari del sito UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la Presidente dell’Associazione Italia Langobardorum, Rosa Palomba, il presidente uscente Danilo Chiodetti, rappresentanti del Ministero della Cultura e membri della commissione giudicatrice, tra cui docenti e professionisti della scrittura creativa e del patrimonio culturale.

“Abbiamo premiato il coraggio creativo di tanti giovani, capaci di confrontarsi con la storia trasformandola in racconti vibranti e inediti,” ha dichiarato Palomba, sottolineando come Penna e Spatha rappresenti “un ponte tra memoria storica e immaginazione contemporanea”.

Oltre alla Carducci, tra i vincitori figurano:

1° classificato ex aequo : la classe 2ªC del Liceo “Dante Alighieri” di Latina e la classe 1ªA dell’I.C. “Don Andrea Gallo” di Savona, premiate con 500 euro e un corso di scrittura;

2° classificato : la classe 1ªE dell’I.C. “Da Vinci” di Cornaredo (MI), per la “ Coerenza e ricchezza storico-artistica ” (€300);

3° classificato: la classe 1ªI dell’I.C. “Carducci” de L’Aquila, per la “Creatività” (€300).

L’esperienza rappresenta un’opportunità importante per i giovani aquilani, che attraverso la scrittura e la musica hanno saputo valorizzare la propria identità culturale e il patrimonio nazionale. Un riconoscimento che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica dell’Aquila e che conferma l'importanza di iniziative che uniscono educazione, arte e storia.