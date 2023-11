Studenti di Architettura per la Rigenerazione Urbana di Via Rigopiano

Venerdì 3 novembre, l'Ater di Pescara ospiterà la presentazione dei risultati del "Workshop di Progettazione Architettonica ed Urbana", condotto dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio. Il workshop è stato realizzato nella prima settimana di settembre ed è incentrato sulla ricerca di soluzioni per la rigenerazione architettonica ed urbana del quartiere di via Rigopiano a Pescara.

All'interno dell'evento, i risultati del lavoro di circa 40 studenti e collaboratori saranno esposti in una mostra. Questi risultati saranno presentati al presidente dell'Ater di Pescara, Mario Giuseppe Lattanzio, all'assessore Isabella Del Trecco del Comune di Pescara e al Direttore dell'Ater, Gianni D'Addazio.

Le idee emerse dal workshop costituiranno la base per un processo progettuale in cui verranno verificate e affinate le soluzioni proposte, oltre alla stesura di elaborati dettagliati finalizzati alla definizione di progetti concreti di fattibilità tecnica ed economica. Studenti e docenti collaboreranno con i responsabili dell'area tecnica dell'Ater di Pescara per sviluppare ulteriormente queste idee.

Questa attività è parte di una "Convenzione scientifica e di ricerca" firmata tra l'Ater di Pescara e il Dipartimento di Architettura. L'obiettivo principale è l'esplorazione di idee progettuali e la definizione di soluzioni per migliorare il quartiere di via Rigopiano, compresa la riqualificazione architettonica degli edifici al fine di rimuovere le barriere architettoniche e migliorare la progettazione urbana degli spazi pubblici tra le case.

L'Ater sta attualmente lavorando su un importante progetto di riqualificazione energetica del quartiere, che include l'isolamento termico delle superfici, la sostituzione dei serramenti e delle caldaie. Inoltre, stanno recuperando 19 alloggi nell'area di via Rigopiano, per un totale di 400mila euro. La convenzione tra l'Ater e il Dipartimento di Architettura richiederà un finanziamento di 3 milioni dalla Regione Abruzzo.

L'evento inizierà alle ore 9:30 con la presentazione delle 6 idee-progetto selezionate. Successivamente, si terrà un sopralluogo in via Rigopiano per esaminare le aree coinvolte nel progetto di rigenerazione architettonica ed urbana. L'iniziativa coinvolgerà sia studenti che cittadini interessati alla trasformazione del quartiere.