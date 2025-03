Studenti puniti per bestemmie a scuola: l'Ufficio Scolastico Regionale avvia accertamenti

Dopo l'esclusione di uno studente dalle attività scolastiche per bestemmie, l'Ufficio Scolastico Regionale ha avviato accertamenti su possibili discriminazioni e violazioni dei diritti dello studente.

Nell'Aquilano, un incidente verificatosi in un istituto scolastico ha suscitato preoccupazione tra i genitori e le autorità competenti. Uno studente è stato escluso da gite e attività extracurriculari dopo aver pronunciato bestemmie durante le lezioni. La decisione della scuola ha portato la madre del ragazzo a presentare un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e al Ministero dell'Istruzione, denunciando una possibile discriminazione e violazione dei diritti del figlio.

L'USR ha prontamente avviato accertamenti, acquisendo informazioni preliminari dall'istituto coinvolto. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe trattarsi di un caso di comportamenti scorretti ripetuti da parte dello studente, con possibili implicazioni legali in fase di valutazione.

È importante sottolineare che, sebbene la bestemmia fosse considerata un reato penale ai sensi dell'articolo 724 del codice penale, dal 1999 è stata depenalizzata, configurandosi ora come un illecito amministrativo punibile con una multa, simile a una violazione del codice della strada.

La madre dello studente coinvolto ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili ripercussioni della punizione, temendo che potesse configurarsi come una forma di esclusione sociale per il figlio. Ha evidenziato che tale trattamento potrebbe violare gli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana, che garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini e il diritto all'istruzione.

Questo episodio solleva interrogativi sul bilanciamento tra il rispetto delle norme disciplinari scolastiche e la tutela dei diritti individuali degli studenti. Le autorità competenti dovranno valutare attentamente le circostanze specifiche del caso per garantire che le azioni intraprese siano proporzionate e rispettose dei diritti fondamentali.