Stupro di Palermo, Anche l'Amica Scarica la Vittima: "Non Dovevi Denunciarli"

La giovane vittima di uno stupro avvenuto a Palermo ha scelto di alzare la propria voce, sfogandosi sui social media, dove ha ricevuto sia messaggi di sostegno che critiche. Affrontando coloro che la accusano, ha scritto: «Non giudicate una stuprata», respingendo l'idea che la terribile violenza subita possa essere in qualche modo imputabile a lei e ai suoi comportamenti. La diffusione dei nomi dei sette indagati ha innescato una serie di reazioni sui social, tra insulti e minacce di morte.

Nel turbinio di commenti, è finita anche l'amica che era con la vittima la sera dell'aggressione. Le sono state rivolte accuse come: «L'hai lasciata da sola, potevi salvarla». Come risposta, ha condiviso un post nel quale critica i carabinieri e arriva persino ad attaccare la vittima stessa per aver reso pubblici i nomi dei presunti aggressori. La vittima ha risposto a tali accuse con dolore: «Dopo tutto quel che dici, torno sempre a piangere per te anche se tu non versi una lacrima», supplicando i propri follower di smettere di offenderla.

Minacce alla Vittima

La ragazza di 19 anni, oltre agli insulti sui social - già gravissimi - avrebbe ricevuto minacce da parte di familiari degli indagati, come riportato dal Corriere della Sera. Le famiglie di Angelo Flores, il più anziano dei sette, Gabriele Di Trapani e Christian Barone, abitano nello stesso quartiere della giovane. Le minacce, sebbene indirette, hanno gettato un'ombra ulteriore sulla sua difficile situazione. Tuttavia, nonostante le minacce, la giovane non ha abbandonato la sua casa.

Il padre di un'altra vittima, legato al noto caso di uno stupro di gruppo avvenuto a Capodanno a Roma, ha voluto sostenere la ragazza di Palermo con una lettera di solidarietà. Nel suo messaggio, l'uomo avverte la giovane di essere sola in questa battaglia e la incoraggia a reagire contro coloro che minimizzano o giustificano lo stupro. Evidenziando l'ignoranza dell'opinione pubblica su queste vicende, il padre sottolinea la difficoltà di esporre una tragedia del genere e il prezzo che la vittima deve pagare per cercare giustizia in una società che spesso tende a ignorare il dolore delle vittime di abusi sessuali.