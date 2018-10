Sulmona film festival dal 7 novembre il via alla 36° edizione

Il festival del cinema di Sulmona è ormai alle porte, la 36° edizione della kermesse avrà inizio il 7 novembre e si protrarrà fino al 10, le proiezioni dei lavori in concorso si terranno presso il cinema Pacifico.

Sarà possibile acquistare i biglietti già dal 26 ottobre nella biglietteria presso la Rotonda di San Francesco in Corso Ovidio, dove sarà possibile avere le prime informazioni nonché acquistare abbonamenti e tessere socio.

Si ricorda che i lavori pervenuti per il concorso di cortometraggi sono stati ben 700 da ottanta Nazioni e che nella selezione ufficiale sono entrati 39 corti (per 16 Paesi), così divisi: 15 internazionali, 9 nazionali, 6 video musicali, 3 animazioni, 3 documentari, 3 abruzzesi.

Ad essi si aggiungono, fuori concorso, tre lungometraggi per la fascia serale, diretti da giovani registi, già affermati o al loro esordio, che toccano alcuni temi cari al festival come la diversità, la magia degli incontri tra le persone, il loro rapporto con i luoghi e con le radici, la complessità dell'animo umano.

Di seguito il programma ufficiale del 36° Sulmona International Film Festival:

Mercoledì 7 Novembre

17.00 - 19.00 - Concorso

MASCARPONE by Jonas Riemer (GERMANY)

SHADOW ANIMALS by Jerry Carlsson (SWEDEN)

SHADOWS OF ENDURANCE by Diego Scarponi (UNITED STATES - ITALY) - DOCUMENTARY

PATER FAMILIAS by Giacomo Boeri (ITALY)

SUMMER by Pearl Gluck (UNITED STATES)

IL MAGO by Alessandro Marconi (ITALY) - MUSIC VIDEO

HALF A MILLION by Lamar+Nik (UNITED STATES) - MUSIC VIDEO

19.00 - 21.00 - Concorso

WATU WOTE / ALL OF US by Katja Benrath (GERMANY-KENYA)

INVADERS by Daniel Prince (UNITED KINGDOM)

PIANO TERRA by Natalino Zangaro (ITALY)

BEAUTY by Nicola Abbatangelo (ITALY)

CAROLINE by Celine Held - Logan George (UNITED STATES)

BOLERO by Ivan D’Antonio (ITALY) - ABRUZZO SHORTS

21.15 - FILM

IL BENE MIO by Pippo Mezzapesa (ITALY)

Giovedì 8 Novembre

17.00 - 19.00 - Concorso

IN THE FIELD by Oleksandr Shkrabak (UKRAINE)

THE MUTE by Pham Thien An (VIETNAM)

ROSSOTREVI – DUE VOLTE NELLA STORIA by Marco Gallo (ITALY) - DOCUMENTARY

13.11 ANNA E BASSAM by Davide Rizzo (ITALY)

FANTASIA by Teemu Nikki (FINLAND)

PESTO by Francesco Lettieri (ITALY) - MUSIC VIDEO

THE FOOL YOU NEED by Jean-Paul Frenay (UNITED STATES - BELGIUM) - MUSIC VIDEO

19.00 - 21.00 - Concorso

A SHORT FILM ABOUT EDUCATION by Sebastián Nemo Arancibia (CHILE)

ONE SMALL STEP by Bobby Pontillas – Andrew Chesworth (CHINA - UNITED STATES)

BISMILLAH by Alessandro Grande(ITALY)

F**K DIFFERENT by David Barbieri (ITALY)

TECHNO by Tadeusz Łysiak (POLAND)

RINCORRERSI by Federico Papagna (ITALY) - ABRUZZO SHORTS

21.15 - FILM

LAZZARO FELICE by Alice Rohrwacher (ITALY)

Venerdì 9 Novembre

17.00 - 19.00 - Concorso

EMPTY LOT by Kim Sung Kyu (REPUBLIC OF KOREA)

WREN BOYS by Harry Lighton (UNITED KINGDOM)

ALLAFINFINFIRIFINFINFINE by Francesco D’Ascenzo (ITALY) - DOCUMENTARY

ACQUARIO by Lorenzo Puntoni (ITALY)

MAY DAY by Olivier Magis (BELGIUM)

SHINIGAMI by Bruno D’Elia (ITALY) - MUSIC VIDEO

SECOND HAND LOVERS by Oren Lavie (ISRAEL) - MUSIC VIDEO

19.00 - 21.00 - Concorso

DEKALB ELEMENTARY by Redd Van Dyck (UNITED STATES)

INANIMATE by Lucia Bulgheroni (ITALY - UNITED KINGDOM)

MAGIC ALPS by Andrea Brusa – Marco Scotuzzi (ITALY)

FINO ALLA FINE by Giovanni Dota (ITALY)

FAUVE by Jeremy Comte (CANADA)

SCALA 6 by Danilo Corbellini Scarcia – Antonio Genovese (ITALY) - ABRUZZO SHORTS

21.15 - FILM

IN VIAGGIO CON ADELE by Alessandro Capitani (ITALY)



Sabato 10 Novembre

17.30 Premiazione