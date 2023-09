Superbonus: Pressing per la Proroga ai Condomini

Il Superbonus continua ad essere oggetto di discussione e pressioni da parte di diverse parti interessate. Il governo si trova ad affrontare una complessa situazione, caratterizzata da numeri che destano preoccupazione per le finanze pubbliche. Al contempo, c'è un crescente pressing per proteggere i condomini che potrebbero non essere in grado di completare i lavori entro l'anno.

Questo scenario si intreccia con il lavoro in corso sulla manovra finanziaria, che già si presenta difficile a causa delle risorse limitate e delle incertezze legate alle trattative sul nuovo Patto di stabilità. Inoltre, si è aggiunta una componente di polemica politica, con un conflitto aperto tra il governo, che ha recentemente preso di mira questa misura che rappresenta una bandiera del Movimento 5 Stelle, e Giuseppe Conte, leader del Movimento, il quale sottolinea le contraddizioni nella maggioranza ("Fratelli d'Italia e la Lega nel 2022 avevano chiesto una proroga") e avverte il governo di evitare di ricorrere solo a "slogan" e "propaganda".