Sventata banda di ladri d'auto al Megalò: cinque denunciati

Cinque individui, tra cui due minorenni, sono stati fermati nel parcheggio del centro commerciale Megalò di Chieti mentre pianificavano furti di veicoli, trovati in possesso di strumenti per lo scasso.

Nel fine settimana, i Carabinieri di Chieti hanno intensificato i controlli nel parcheggio del centro commerciale Megalò, a seguito di una serie di furti di automobili registrati recentemente nella zona. Durante queste operazioni, hanno notato cinque persone con atteggiamenti sospetti che si aggiravano tra le auto parcheggiate. I sospetti, originari di San Severo (Foggia) e di età compresa tra i 16 e i 22 anni, sono stati fermati mentre salivano a bordo di un'auto a noleggio. La perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento di chiavi codificate, una centralina modificata e telecomandi utilizzati per il furto di veicoli, in particolare utilitarie. Inoltre, è stata rinvenuta una piccola quantità di hashish destinata all'uso personale. Nonostante un tentativo di disfarsi degli strumenti incriminanti, i militari sono riusciti a recuperare tutto il materiale, che è stato successivamente sequestrato. I cinque sono stati denunciati per possesso di arnesi da scasso e per detenzione di sostanze stupefacenti. Questa operazione rientra in un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per contrastare i reati predatori nella provincia di Chieti, con particolare attenzione ai furti di auto e alle effrazioni in abitazione. Durante l'operazione, sono stati controllati 50 veicoli e identificate 64 persone, nel tentativo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire ulteriori attività criminali nella zona.