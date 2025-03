Svolta epocale: i single ora possono adottare minori stranieri in Italia

La Corte Costituzionale ha stabilito che le persone non coniugate possono adottare minori stranieri, ampliando le possibilità di adozione e tutelando i diritti dei bambini.

In una decisione storica, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che impediva alle persone single di adottare minori stranieri. Questa sentenza rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle persone non coniugate e nella tutela del superiore interesse del minore.

La legge n. 184 del 1983 prevedeva che solo le coppie sposate da almeno tre anni potessero presentare domanda di adozione per minori stranieri. Tale limitazione escludeva automaticamente le persone single, indipendentemente dalla loro capacità di offrire un ambiente familiare stabile e affettuoso. La recente sentenza della Consulta ha eliminato questa discriminazione, affermando che anche i single possono garantire un contesto adeguato alla crescita e allo sviluppo di un bambino.

La decisione della Corte si basa sul principio che il benessere del minore debba essere al centro di ogni valutazione in materia di adozione. Escludere a priori i single dalle procedure adottive poteva, in alcuni casi, limitare le opportunità per i minori in stato di abbandono di trovare una famiglia. La Consulta ha sottolineato che la valutazione dell'idoneità all'adozione deve basarsi sulle specifiche qualità personali e sulle capacità genitoriali del richiedente, piuttosto che sul suo stato civile.

Questa svolta giuridica allinea l'Italia a diversi altri paesi europei, dove le adozioni da parte di single sono già permesse. La decisione potrebbe portare a un aumento delle richieste di adozione internazionale da parte di persone non coniugate, offrendo nuove possibilità sia per gli aspiranti genitori sia per i minori in cerca di una famiglia.

Tuttavia, la sentenza non apre automaticamente le porte all'adozione per tutti i single. Ogni candidatura sarà soggetta a un attento esame da parte delle autorità competenti, che valuteranno caso per caso l'idoneità del richiedente, assicurandosi che possa offrire un ambiente sicuro e amorevole al minore.

In conclusione, la pronuncia della Corte Costituzionale rappresenta un importante riconoscimento della pluralità delle forme familiari e pone l'accento sull'importanza di garantire a ogni bambino il diritto a una famiglia, indipendentemente dallo stato civile dei genitori adottivi.