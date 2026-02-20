Svolta meteo in arrivo: l’anticiclone cambia rotta all’Europa

Dopo settimane dominate dalle perturbazioni atlantiche, i modelli annunciano una fase più stabile con temperature in rialzo, ma non mancheranno nuovi passaggi dinamici a fine periodo.

Le ultime proiezioni a lungo termine indicano un cambio significativo nella circolazione atmosferica europea. Il flusso atlantico, che per settimane ha pilotato una sequenza quasi continua di perturbazioni verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo, tende ora a rialzarsi di latitudine, favorendo condizioni più stabili sulle aree centro-meridionali del continente.

Il segnale più evidente è l’espansione del promontorio subtropicale, finora compresso, verso l’Europa centrale. Questo assetto costringerà le depressioni a scorrere più a nord, alleggerendo la pressione su Penisola Iberica e Francia, recentemente interessate da piogge persistenti e tempeste. In una fase successiva, anche l’Italia potrà beneficiare di una pausa anticiclonica, con clima più mite e giornate prevalentemente soleggiate.

I modelli prospettano un aumento delle temperature su ampie porzioni del continente, con valori superiori ai 15-17°C tra Spagna, Francia, Germania e Mediterraneo centrale, per effetto di masse d’aria più temperate di origine oceanica. Tuttavia, il rialzo termico successivo alle recenti nevicate sulle Alpi e sui Balcani potrebbe accrescere localmente il rischio valanghe, specie dove il manto risulta stratificato e instabile.

Tra fine febbraio e inizio marzo, le simulazioni indicano un possibile nuovo calo pressorio sull’Europa occidentale e un contestuale rafforzamento anticiclonico su quella orientale e settentrionale. Tale configurazione potrebbe richiamare correnti umide verso il Nord Italia, in un contesto comunque meno perturbato rispetto alle settimane trascorse.

Nel dettaglio, tra il 27 febbraio e il 6 marzo 2026 si alterneranno nubi e schiarite, con piogge più probabili sui settori alpini e tirrenici in alcune giornate, mentre il Centro-Sud vivrà fasi più stabili. Le temperature resteranno generalmente sopra la media stagionale, pur con temporanei cali durante eventuali fronti in transito.

Il quadro complessivo suggerisce quindi una fase più equilibrata e meno insistente sul fronte perturbato, pur senza escludere nuovi impulsi instabili nella prima decade di marzo.