Svolta nelle Indagini sulla Morte di Lorena Paolini: Indagato il Marito, Interrogatorio in Procura

Le indagini sulla tragica morte di Lorena Paolini, avvenuta a Ortona, hanno subito una svolta significativa. Il marito della vittima, Andrea Cieri, imprenditore 51enne, è ufficialmente indagato per omicidio. Questa mattina, presso la Procura di Chieti, si è svolto un interrogatorio investigativo, disposto dal pubblico ministero Falasca, per chiarire la posizione dell'uomo.

Lorena Paolini, 53 anni e madre di due figlie adolescenti, è stata trovata priva di vita sul divano di casa, situata in contrada Casone di Ortona. Il corpo presentava un evidente segno sul collo, che fa ipotizzare la morte per strangolamento. È stato proprio il marito a lanciare l'allarme nella tarda mattinata di domenica, affermando di averla trovata agonizzante al suo rientro nell'abitazione.

L'inchiesta aperta dalla Procura di Chieti ha immediatamente preso in considerazione l'ipotesi di omicidio. Per chiarire le cause del decesso, è stata disposta un'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Cristian D'Ovidio nella giornata di domani. L'esito dell'autopsia sarà cruciale per determinare le circostanze esatte della morte di Lorena Paolini e per indirizzare ulteriormente le indagini.