TRASPORTO FERROVIARIO: AGEVOLAZIONI PER PIANA DEL CAVALIERE E ALTO LIRI

Lugini: “Un risultato concreto per le aree interne, raggiunto grazie alla collaborazione con l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis”



La Piana del Cavaliere e l’Alto Liri sono stati inseriti tra i territori interessati dalle agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti ai treni Regionali di Trenitalia nell’ambito del territorio abruzzese.



Una misura che consentirà ai residenti nei Comuni ricompresi nell’area interna Piana del Cavaliere e Alto Liri di beneficiare della scontistica sugli abbonamenti mensili e annuali per i collegamenti ferroviari regionali con origine o destinazione in uno dei Comuni interessati, secondo quanto previsto dalle D.G.R. 290/2015 -613/2016 e 857/2022.



“È un risultato concreto per le nostre aree interne, che ho seguito direttamente e per il quale ho presentato una precisa segnalazione all’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, che si è subito attivato per dare seguito alla richiesta – dichiara il consigliere regionale Gianpaolo Lugini –. La collaborazione e la sinergia con l’assessore hanno consentito di arrivare a una risposta concreta per i cittadini della Piana del Cavaliere e dell’Alto Liri, garantendo anche a questi territori uno strumento di sostegno alla mobilità e di riduzione dei costi degli spostamenti”.



Gli abbonamenti agevolati possono essere acquistati esclusivamente presso le Biglietterie Regionali di Trenitalia presenti in Abruzzo, presentando un documento di identità e il certificato di residenza.



“Parliamo di un’agevolazione che può incidere concretamente sulla spesa quotidiana di tante persone – prosegue Lugini –. Penso agli studenti che devono raggiungere ogni giorno scuole e università, ai lavoratori pendolari e a tutti quei cittadini che utilizzano il treno per motivi di studio, lavoro o necessità familiari.”



Per le comunità delle aree interne, la possibilità di accedere a tariffe agevolate rappresenta anche un sostegno alla mobilità pubblica e un incentivo all’utilizzo del trasporto ferroviario.



“Ridurre il costo degli spostamenti significa rendere più accessibili i collegamenti e contribuire a contrastare il rischio di isolamento dei nostri territori – sottolinea il consigliere regionale –. Le aree interne hanno bisogno di servizi e di risposte concrete. La mobilità è uno degli elementi fondamentali per garantire ai cittadini la possibilità di vivere, studiare e lavorare nei propri territori.”



Lugini conclude sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale: “Ringrazio l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis per essersi attivato tempestivamente a seguito della mia segnalazione e per la collaborazione dimostrata. Quando le istituzioni lavorano in sinergia, è possibile trasformare le esigenze dei territori in risposte concrete per i cittadini. Questa agevolazione rappresenta un sostegno importante per le famiglie, gli studenti e i pendolari delle nostre aree interne.”