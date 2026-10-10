Cronaca

TRASPORTO FERROVIARIO: AGEVOLAZIONI PER PIANA DEL CAVALIERE E ALTO LIRI

Cronaca
L'Aquila (AQ)
10 Ottobre 2026   12:30  

Lugini: “Un risultato concreto per le aree interne, raggiunto grazie alla collaborazione con l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis”

La Piana del Cavaliere e l’Alto Liri sono stati inseriti tra i territori interessati dalle agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti ai treni Regionali di Trenitalia nell’ambito del territorio abruzzese.

Una misura che consentirà ai residenti nei Comuni ricompresi nell’area interna Piana del Cavaliere e Alto Liri di beneficiare della scontistica sugli abbonamenti mensili e annuali per i collegamenti ferroviari regionali con origine o destinazione in uno dei Comuni interessati, secondo quanto previsto dalle D.G.R. 290/2015 -613/2016 e 857/2022.

È un risultato concreto per le nostre aree interne, che ho seguito direttamente e per il quale ho presentato una precisa segnalazione all’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, che si è subito attivato per dare seguito alla richiesta – dichiara il consigliere regionale Gianpaolo Lugini –. La collaborazione e la sinergia con l’assessore hanno consentito di arrivare a una risposta concreta per i cittadini della Piana del Cavaliere e dell’Alto Liri, garantendo anche a questi territori uno strumento di sostegno alla mobilità e di riduzione dei costi degli spostamenti”.

Gli abbonamenti agevolati possono essere acquistati esclusivamente presso le Biglietterie Regionali di Trenitalia presenti in Abruzzo, presentando un documento di identità e il certificato di residenza.

Parliamo di un’agevolazione che può incidere concretamente sulla spesa quotidiana di tante persone – prosegue Lugini –. Penso agli studenti che devono raggiungere ogni giorno scuole e università, ai lavoratori pendolari e a tutti quei cittadini che utilizzano il treno per motivi di studio, lavoro o necessità familiari.

Per le comunità delle aree interne, la possibilità di accedere a tariffe agevolate rappresenta anche un sostegno alla mobilità pubblica e un incentivo all’utilizzo del trasporto ferroviario.

Ridurre il costo degli spostamenti significa rendere più accessibili i collegamenti e contribuire a contrastare il rischio di isolamento dei nostri territori – sottolinea il consigliere regionale –. Le aree interne hanno bisogno di servizi e di risposte concrete. La mobilità è uno degli elementi fondamentali per garantire ai cittadini la possibilità di vivere, studiare e lavorare nei propri territori.

Lugini conclude sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale: “Ringrazio l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis per essersi attivato tempestivamente a seguito della mia segnalazione e per la collaborazione dimostrata. Quando le istituzioni lavorano in sinergia, è possibile trasformare le esigenze dei territori in risposte concrete per i cittadini. Questa agevolazione rappresenta un sostegno importante per le famiglie, gli studenti e i pendolari delle nostre aree interne.

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