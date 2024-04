Tafferugli e Feriti: Violenti Incidenti Prima e Dopo la Partita Pescara-Ancona

Prima e dopo la partita di calcio tra Pescara e Ancona, violenti scontri hanno scosso viale Marconi, con un negoziante cinese ferito alla testa e una vetrina mandata in frantumi da un lancio di oggetti. Durante il match, un poliziotto e un finanziere hanno subito lesioni a causa dell'esplosione di un petardo.

Gli scontri sono iniziati intorno alle 16, quando i tifosi si stavano dirigendo verso lo stadio Adriatico-Cornacchia. In viale Marconi, un incrocio con via Sforza è diventato il teatro di lanci di oggetti, uno dei quali potrebbe essere stato un sasso che ha causato danni al negozio del commerciante cinese e ha ferito gravemente il proprietario alla testa.

La polizia è intervenuta per calmare la situazione mentre i soccorritori hanno prestato assistenza al negoziante, trasportandolo d'urgenza in ospedale per una ferita alla fronte.

Dopo il match, i tafferugli sono proseguiti, con un lancio di fumogeni e oggetti tra i tifosi nel settore Distinti e lungo i confini del settore ospiti. Questi eventi hanno portato a ulteriori feriti, incluso un poliziotto e un finanziere, che hanno dovuto essere trattati al pronto soccorso per le lesioni riportate. Le autorità stanno attualmente indagando per comprendere la dinamica degli eventi.