Tar L'Aquila sospende ordinanza Abruzzo Accolto ricorso Governo, si torna Zona Rossa

Il Tar dell'Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marsilio. La pubblicazione del decreto dei giudici amministrativi dovrebbe avvenire a breve.

L'Abruzzo torna ad essere zona rossa, sia pure probabilmente per poche ore, in attesa che il governo stabilisca la nuova zona in cui la regione può rientrare alla luce dei nuovi risultati sui contagi.

L'Abruzzo con l'ordinanza era di fatto passato da un regime di zona rossa ad arancione.

"In presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d'intesa con il Ministero della Salute.

Nel caso in esame, in assenza dei presupposti di legge, è stato adottato un provvedimento ampliativo delle possibilità di interazioni fisiche tra le persone senza che fosse conseguito il prescritto atto d'intesa con il Ministero della Salute".

E' quanto si legge nelle motivazioni del decreto monocratico scritto dal presidente del Tar L'Aquila Umberto Realfonzo che ha sospeso la validità dell'ordinanza Marsilio su richiesta del Governo.