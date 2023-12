Tar Lecce Ribadisce la Validità delle Concessioni Balneari Oltre il 31 Dicembre

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha emesso il suo primo pronunciamento in seguito all'annullamento da parte della Cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato l'inefficacia della proroga al 2033 per le concessioni balneari. Il Tar Lecce ha confermato la validità delle concessioni al di là del 31 dicembre.

Questa decisione è stata presa con il decreto pubblicato il 21 dicembre, nel quale il tribunale ha sospeso l'efficacia di una disposizione del Comune di Morciano di Leuca che fissava la scadenza di una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo al 31 dicembre 2023.

La sentenza assume particolare rilevanza in un contesto in cui il governo è in ritardo con i decreti attuativi, ovvero le norme necessarie per indire le gare per le concessioni balneari. Con il termine delle concessioni demaniali ormai prossimo, si prospetta la possibilità di una proroga al 2024, presentando ulteriori ostacoli nell'attuazione della direttiva Bolkestein. In attesa di ulteriori sviluppi, il settore balneare ora auspica una nuova proroga governativa.