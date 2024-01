Tariffe congelate fino al 2032 e 40 milioni per la manutenzione

Strada dei Parchi ha ufficialmente riassunto la gestione delle autostrade A24 e A25, ponendo fine a un lungo contenzioso con lo Stato grazie al decreto Anticipi, recentemente approvato dal parlamento. Il contenzioso era stato avviato dalla concessionaria del Gruppo Toto dopo la revoca ingiusta avvenuta nel luglio 2022.

La nuova gestione, concordata con il concedente, si focalizza sull'attenzione massima verso gli utenti. La Strada dei Parchi ha annunciato che non ci saranno aumenti delle tariffe autostradali fino alla scadenza della concessione nel 2032. Inoltre, è previsto un significativo incremento dei fondi annui destinati alla manutenzione ordinaria, superando i 40 milioni di euro. Questa decisione mira a migliorare ulteriormente la sicurezza delle autostrade, considerando che attraversano un territorio ad alto rischio sismico.

Data l'attenzione alla sicurezza e alle previsioni meteorologiche per le prossime settimane, è stata attivata la procedura tecnica per il piano neve, già pronto per garantire la massima operatività in caso di condizioni meteorologiche avverse.