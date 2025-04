Tasse Abruzzo: La Lega Progetta Tagli IRPEF e Investimenti Sanitari

Proposta della Lega per ridurre l'IRPEF nei prossimi tre anni destinando l'extra gettito al miglioramento del sistema sanitario regionale.

I consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D'Incecco e Carla Mannetti, hanno presentato una serie di emendamenti mirati a ridurre l'aliquota IRPEF per il ceto medio e a destinare l'extra gettito al sistema sanitario regionale.

Riduzione Progressiva dell'IRPEF

La proposta prevede una diminuzione dell'aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro) dal 3,23% al 2,99% nel 2025. Ulteriori riduzioni sono pianificate per il 2026 e il 2027, con l'aliquota del secondo scaglione che scenderebbe rispettivamente al 2,03% e all'1,83%. Per il terzo scaglione (redditi oltre 50.000 euro), l'aliquota verrebbe ridotta al 2,73% nel 2026 e al 1,93% nel 2027.

Destinazione dell'Extra Gettito alla Sanità

Un ulteriore emendamento propone che le maggiori entrate derivanti dalla nuova articolazione delle aliquote siano destinate esclusivamente al sistema sanitario regionale, coprendo eventuali disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali e migliorando la qualità dei servizi sanitari.

Obiettivi della Proposta

Secondo D'Incecco e Mannetti, l'obiettivo è creare un sistema che combini efficienza, sviluppo e responsabilità nella gestione delle risorse, affrontando il disavanzo sanitario senza aumentare il carico fiscale sui cittadini.

Dibattito Politico

La proposta ha suscitato dibattito all'interno della maggioranza regionale. Alcuni esponenti di Forza Italia hanno annunciato correttivi per tutelare il ceto medio, proponendo di ridurre l'aliquota per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro dal 3,23% al 2,63%.

La discussione sugli emendamenti è prevista nel prossimo Consiglio Regionale, durante il quale verranno valutate le diverse proposte per affrontare il disavanzo sanitario e definire la politica fiscale regionale.