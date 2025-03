Tasse in aumento in Abruzzo: l’intervento che incide su 244.000 cittadini

L'aumento delle imposte proposto dalla giunta regionale colpirà una porzione della popolazione, ma la maggior parte degli abruzzesi non subirà modifiche nelle proprie imposte.

Lunedì 24 marzo, la giunta regionale approverà una delibera che prevede l'adeguamento delle aliquote Irpef per i cittadini abruzzesi, con l'intento di risanare il deficit sanitario causato da difficoltà nelle ASL. Questo intervento riguarderà circa 244.000 cittadini della regione, ossia il 20% della popolazione, ma la stretta fiscale sarà più accentuata per una minoranza.

L’aumento delle imposte irromperà sul reddito di circa 50.000 cittadini, con un rincaro che, per i più ricchi, potrebbe arrivare a 1.008 euro annui. Il resto della popolazione, invece, subirà incrementi più contenuti, con una fascia intermedia che vedrà un carico maggiore del 2,63% delle tasse. Per molti, l'aumento sarà di circa 100 euro all’anno.

Nonostante la previsione di aumento delle aliquote, la giunta Marsilio punta a giustificare il provvedimento con il fatto che solo una ristretta parte dei contribuenti sarà colpita dalle tasse più alte. Un altro dato fondamentale è che quasi un milione di abruzzesi con redditi fino a 28.000 euro non vedranno alcun cambiamento.

La forza politica del centrodestra è però messa alla prova. In particolare, oggi a Pescara, dalle 16, si terrà un incontro con Forza Italia, che potrebbe fermare l’approvazione della manovra se non si arriverà a un compromesso sui numeri. Il partito, infatti, tradizionalmente si oppone a politiche fiscali di aumento, e il deputato Nazario Pagano potrebbe non dare il via libera, mettendo in discussione l'accordo con gli alleati.

La discussione sulla manovra fiscale e sulla sanità abruzzese continua a essere al centro del dibattito politico, mentre cresce l'attesa per la conferma delle decisioni che interesseranno una larga fetta della popolazione regionale. La tensione tra i partiti del centrodestra potrebbe portare a nuove complicazioni, con l’ennesimo incontro che si svolgerà oggi stesso.