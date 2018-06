Tavolini all'aperto bar dell'Aquila, il sindaco Biondi smentisce diffide dei vigili urbani

“Smentisco categoricamente che ci siano diffide dei vigili urbani nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande al di fuori delle proprie attività commerciali”, lo comunica il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Ci sono pressappochismo e disinformazione alla base di una non notizia che metterebbe in relazione l’ordinanza sul divieto dell’esposizione all’esterno di frutta e ortaggi, di cui rivendico la giustezza e la legittimità, e il sacrosanto diritto di bar, pub e ristoranti di sfruttare la stagione estiva per l’attività all’aperto”, prosegue il sindaco.

“Questa città di tutto ha bisogno, meno che di un ‘sentito dire’ che non corrisponde in alcun modo alla realtà e che getta il panico tra coloro che, faticosamente, ogni giorno cercano di risollevare l’economia locale con grandi sforzi ed encomiabili sacrifici”, conclude il sindaco