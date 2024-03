Teatro D'Annunzio di Pescara Chiuso per Inagibilità: Servono 2 Milioni di Euro per Lavori

Il Teatro Monumento 'D'Annunzio' di Pescara, celebre per aver ospitato numerose edizioni del Premio Flaiano e altri eventi culturali, è stato chiuso per motivi di stabilità sismica da quasi due settimane. La notizia è emersa durante una conferenza stampa tenuta questa mattina dai consiglieri comunali del Pd insieme al consigliere regionale Antonio Blasioli.

Secondo quanto dichiarato dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Piero Giampietro, la chiusura è stata disposta dall'8 marzo, tuttavia non è mai stata comunicata dalla Giunta Masci del Teatro D'Annunzio di Pescara. Si è scoperto che la struttura è stata dichiarata inagibile a seguito di uno studio sulla vulnerabilità sismica, che ha determinato un divieto assoluto di utilizzo. Si stima che siano necessari circa 2 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione.

Giampietro ha criticato aspramente l'operato della Giunta Masci, sottolineando che la chiusura è avvenuta senza alcuna comunicazione alla città, nonostante studi sulla vulnerabilità della struttura fossero in corso dal 2019. Ha evidenziato la mancanza di interventi da parte dell'amministrazione per rendere il Teatro sicuro, nonostante le risorse potenzialmente disponibili tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Programma di Sviluppo e Coesione, richiesti alla Regione Abruzzo.

Il rischio concreto è che la città si trovi senza il Teatro D'Annunzio proprio in vista dell'estate, poiché non solo la Giunta Masci ha tenuto nascosta la chiusura, ma non ha neanche trovato le risorse necessarie per garantire la sicurezza della struttura. Pertanto, si richiede un chiarimento sull'azione dell'Amministrazione in vista della stagione estiva e si esige che vengano assunte responsabilità per quanto accaduto, poiché la situazione è ritenuta estremamente grave e degna di attenzione.