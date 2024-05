Telecamere 1 - Vandalo 0. Incastrato dalla Videosorveglianza il 29enne che Danneggiò il Nettuno

Le telecamere di sorveglianza e le testimonianze chiave nell'identificazione del responsabile

Un giovane aquilano di 29 anni è sotto inchiesta per aver danneggiato uno dei rebbi del tridente della statua di Nettuno nella fontana di Piazza Regina Margherita a L'Aquila. L'accusa è di danneggiamento su un bene culturale.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza in Piazza Regina Margherita e alcune testimonianze hanno aiutato i carabinieri a identificare il giovane, che durante la notte del 7 ottobre 2023 si è arrampicato sulla statua e ha danneggiato uno dei rebbi del tridente.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, sono partite da una segnalazione sui social media e sono proseguite grazie alla denuncia del Comune, proprietario della fontana risalente al 1880, recentemente restaurata.

La statua del Nettuno è in terracotta, dipinta per sembrare bronzo, mentre il tridente ha un'anima in ferro rivestita di malta. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo valuterà l'entità del danno al tridente.