Temperature in aumento sullo stivale

Graduale affermazione sull'Italia di una massa d'aria decisamente diversa da quella delle due prime settimane di gennaio, questa volta saranno le correnti occidentali ad interessare il nostro paese con un generale riequilibrio del campo termico che si porterà su valori normali. Prossimi giorni quindi all'insegna di un aumento delle temperature seppur non ovunque.

Vediamo i dettagli per le principali città fino a giovedì:Martedì: Ultimi spifferi freddi interessano ancora le regioni del medio basso versante adriatico e dell'estremo sud peninsulare mentre sul resto della Penisola cominciano a prevalente le correnti più miti mediterranee.

Le temperature sono prevista in aumento sui settori occidentali con massime fino a 15° a Cagliari, 14° a Palermo e Catania, 14° anche a Genova. Massime a una cifra in Val padana con 9° a Milano, 8° a Venezia. 9° anche a bari.

Mercoledì: Correnti via via più miti da ovest conquistano l'intera penisola e anche se non sarà ovunque bel tempo, le temperature tenderanno ad aumentare più o meno uniformemente. I valori massimi più elevati li ritroveremo sulle Isole Maggiori con 15° a Palermo e Catania e 14° a Cagliari. Quelli più bassi al Nord in Val padana con 7° a Milano, 8° a Venezia e 9° a Torino.

Giovedì: Correnti umide e più miti di matrice mediterranea continuano ad interessare l'Italia ma in un contesto che concederà ancora delle piogge. Laddove il tempo sarà grigio ritroveremo i valori più bassi quindi in particolare al Nord dove le massime saranno ancora a una cifra. Previsti valori fino a 5° a Milano, 7° a Torino e Venezia. Al contrario le massime saranno miti al Centro Sud con punte di 15° a Palermo e 14° a Cagliari, Bari e Catania.

Giorni successivi: Nuovo calo delle temperature per l'ingresso di correnti più fredde che entreranno sull'Italia dalla valle del Rodano portando anche maltempo (da confermare). La diminuzione sarà più sensibile al Centro Nord.