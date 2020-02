Temperature in rialzo su tutta la Penisola nel fine settimana

Il freddo ha i giorni contati: L'irruzione di aria artica che ha riportato temporaneamente in linea un inverno fin'ora molto mite, non durerà ancora a lungo. Dal vicino atlantico si sta infatti avvicinando l'alta pressione sub tropicale che ci accompagnerà per qualche giorno portando clima via via più mite.

L'aumento termico interesserà un po' tutta l'Italia, spariranno le gelate o diventeranno molto occasionali e i valori massimi potranno salire anche sopra media seppur non di molto per i primi giorni e compatibilmente con la nuvolosità che potrà essere più o meno presente.

Vediamo i valori attesi:

Temperature venerdì: Il quadro delle temperature minime sarà ancora leggermente sotto media al Centro Nord e vedrà gelate diffuse in Valpadana, nelle valli del Centro e localmente anche nelle valli del Sud, specie Campania e Basilicata.<I valori massimi invece cominceranno a far registrare un leggero sopra media al Nord seppur non di molto mentre altrove risulteranno ancora normali.

Temperature sabato: Gelate più lievi e meno diffuse al mattino nelle valli del Centro Nord con valori minimi che tornano in linea.

Massime ancora leggermente sopra media su Toscana, Emilia Romagna e Triveneto mentre la maggiore nuvolosità presente al Nordovest dovrebbe farle diminuire di qualche punto e rientrare in media. Per il resto valori più o meno normali

Temperature domenica: Valori minimi in lieve ulteriore rialzo rispetto al Sabato con gelate nelle valli escluse o molto occasionali.

Le massime faranno invece registrare una leggera diminuzione al Nord e sula Toscana rientrando in media.

Saliranno sopra media invece i settori adriatici dove ci sarà più sole.

per il resto valori normali.

Giorni successivi: ulteriore aumento delle temperature sia nei valori massimi che in quelli minimi, entro metà della settimana potremmo tornare su tenori primaverili.