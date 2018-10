Temperature miti su gran parte d'Italia, persistono temporali a sud

SETTIMANA - Masse d'aria piuttosto miti per il periodo interesseranno la nostra Penisola per gran parte della settimana, grazie ad una ventilazione proveniente dai quadranti meridionali, richiamata dalla circolazione depressionaria che andrà isolandosi sull'Europa sud-occidentale.

Temperature dunque superiori alla media del periodo in Italia, con massime pomeridiane che riusciranno anche superare i 22-24°C su Pianura Padana, zone interne del Centrosud, con punte localmente superiori ai 25°C tra Toscana, Puglia e zone interne di Sicilia e Sardegna.

Da giovedì temperature in calo al Nord, in Sardegna e sui settori tirrenici per il possibile passaggio di una perturbazione atlantica, mentre andranno aumentando sul versante adriatico tra Marche e Puglia (grazie ai venti di Garbino), anche qui con locali punte superiori ai 25-26°C sui fondovalle appenninici.

Minime notturne invece sopra i 10-14°C sulle pianure del Centronord, 14-19°C al Sud e lungo le zone costiere.

Freddo dunque assente per tutta la settimana, non solo in Italia ma anche su gran parte dell'Europa centro-orientale, alle prese con un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale.

Nonostante il rinforzo dell'alta pressione su buona parte dell'Europa centro-meridionale rimangono attive alcune aree di instabilità intorno all'Italia, dovute a lievi infiltrazioni di aria umida dalla Penisola Balcanica.

Alcune di queste condizionano il tempo sul basso Adriatico, dove sono in corso rovesci e temporali sparsi che interessano a macchia di leopardo la Puglia, segnatamente la zona garganica, dove nella notte i fenomeni hanno prodotto accumuli pluviometrici fino a 20mm circa, dopo l'instabilità che ha caratterizzato anche il pomeriggio di domenica.

Qualche temporale è in azione al largo della Sicilia, altri ad ovest della Sardegna dovuti ad una perturbazione sul Mediterraneo centro-occidentale che fatica ad avanzare verso levante e a coinvolgere più direttamente l'Italia.

PROSSIME ORE.

Le infiltrazioni balcaniche innescheranno in giornata altre piogge o locali temporali sparsi al Sud, con fenomeni più probabili sempre sulla Puglia, oltre che su Sila, Aspromonte e zona etnea.

Fenomeni diurni attesi inoltre sulla dorsale centrale, tra Lazio, Abruzzo e Molise, fenomeni isolati anche in Sardegna.

Altrove tempo più stabile, pur con qualche addensamento in prossimità dell'arco alpino.