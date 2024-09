Tempesta Boris: scuole chiuse, frane e danni. Ricerche in corso per l’aereo disperso

La tempesta Boris continua a causare disagi in diverse regioni italiane, in particolare sulla costa adriatica e in Emilia-Romagna, dove l'allerta rimane rossa. Le previsioni meteorologiche non promettono miglioramenti, con piogge intense e forti venti che continueranno a interessare il territorio nelle prossime ore. "Evitare gli spostamenti è fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione," ha dichiarato Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna. In accordo con i presidenti delle province, è stata disposta la chiusura delle scuole e si invita chi può a lavorare in smart working. La misura riguarda la città metropolitana di Bologna e le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Nella giornata di oggi, è stato emanato un bollettino di allerta meteo da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, che prevede temporali e rischi idrogeologici con piogge particolarmente intense nel settore centro-orientale della regione. "Stiamo mettendo in atto tutte le azioni necessarie per fronteggiare questa nuova ondata di maltempo," ha affermato Priolo, ribadendo il coinvolgimento dell'intero sistema di Protezione Civile e la cooperazione con sindaci e prefetti locali.

Sottopassi allagati e frane in Romagna

Il maltempo ha causato allagamenti, smottamenti e interruzioni stradali soprattutto nelle Marche, in particolare nelle province di Ancona e Macerata. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso. A Loreto, automobilisti in difficoltà sono stati tratti in salvo e diverse attività commerciali hanno subito danni significativi.

Disperso un piccolo aereo da turismo

Le condizioni meteorologiche hanno reso particolarmente complesse le ricerche di un aereo da turismo disperso sull’Appennino. Il biposto, con a bordo tre persone di nazionalità francese, era partito da Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, ed era diretto in Francia. Le ricerche, coordinate dall'Aeronautica Militare e dal Soccorso Alpino, si sono concentrate nel comprensorio di Prato Spilla, nel comune di Monchio delle Corti. La scarsa visibilità e le intense precipitazioni complicano notevolmente le operazioni, rendendo al momento impossibile l'uso degli elicotteri.

Allerta arancione in Toscana e disagi in Puglia

Anche la Toscana è in allerta, con un avviso arancione per rischio idrogeologico. Il governatore Eugenio Giani ha esortato i cittadini alla massima cautela. In Puglia, nella provincia di Foggia, le piogge torrenziali hanno provocato gravi disagi e allagamenti. "I fenomeni climatici estremi ci costringono ad affrontare seriamente la questione della manutenzione delle infrastrutture stradali," ha dichiarato Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia.

Alberi caduti e smottamenti nel Bolognese

Nel Bolognese, la situazione rimane critica: alberi caduti, smottamenti e strade allagate stanno richiedendo l'intervento continuo dei vigili del fuoco. Gli esperti geologi sono stati inviati nelle aree montane per monitorare i rischi di ulteriori frane e dissesti. Il Centro Operativo Regionale è attivo h24 per coordinare le operazioni di soccorso, in stretto raccordo con le Prefetture locali.

Aggiornamenti sulla situazione meteo

Secondo il bollettino meteo, le precipitazioni diffuse continueranno almeno fino a giovedì, con maggiore intensità nel settore centro-orientale della regione. Per oggi sono attesi venti di burrasca fino a 74 km/h da nord-est, che potrebbero provocare erosioni e inondazioni lungo il litorale. Anche i fiumi e i canali sono a rischio di esondazione. La situazione dovrebbe migliorare nelle successive 48 ore, con una graduale attenuazione dei fenomeni nella giornata di venerdì.

In attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche, l'invito delle autorità è a rimanere aggiornati sui bollettini ufficiali e a limitare al massimo gli spostamenti, attivando lo smart working quando possibile.