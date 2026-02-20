Tempesta Pedro verso il Sud: piogge intense, neve e vento forte

Il ciclone abbandona il Nord e colpisce il Mezzogiorno con rovesci, nevicate in montagna e raffiche sostenute, mentre si registra una vittima per valanga.

La tempesta Pedro ha progressivamente lasciato le regioni settentrionali per dirigersi verso il Sud Italia, con un minimo barico risalito dai 997 hPa di giovedì ai circa 1007 hPa attuali, segnale di un graduale indebolimento. Dopo le precipitazioni abbondanti che hanno interessato il Nord e parte del Centro tirrenico – con accumuli significativi e nevicate sulle Alpi dove il manto fresco ha sfiorato il metro in Friuli Venezia Giulia – la situazione si è spostata verso il medio Adriatico e le regioni meridionali.

Particolarmente colpita la Calabria, dove tra Catanzarese e Cosentino si sono registrati oltre 40 millimetri di pioggia nelle ultime ore. È tornata la neve sulla Sila e sul Pollino, con accumuli consistenti oltre i 1200/1300 metri. Schiarite più ampie invece sulla Sardegna, mentre persistono venti forti tra le Isole maggiori e il basso Tirreno: raffiche fino a 91 km/h nel Cagliaritano e 85 km/h nel Messinese.

Sul fronte della cronaca, resta il dolore per la valanga a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, che ha coinvolto cinque alpinisti: uno di nazionalità tedesca ha perso la vita.

Nelle prossime ore il minimo si porterà verso i 1010 hPa, con instabilità irregolare ma ancora rovesci e temporali sparsi.

Previsioni per venerdì: al Nord ultime deboli nevicate sui confini alpini, in esaurimento, e ampie schiarite altrove. Al Centro fenomeni lungo l’Adriatico e sull’Appennino, con neve oltre i 1200 metri; più soleggiato sul versante tirrenico. Al Sud rovesci e temporali alternati a pause asciutte, con neve in quota sull’Appennino e maggiori aperture sulla Sardegna. Temperature in calo al Sud e sull’Adriatico, in aumento al Nordovest per correnti favoniche. Mari molto mossi o agitati.